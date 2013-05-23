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Баклашов Кирилл

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Место рождения

Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1918

Дата смерти

23.05.2013

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918

Отец: Баклашов Андрей

Мать: не указана

Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Военная служба
1939
Октрябрьский РВК Иваново
Октрябрьский РВК Иваново
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Награда
22.07.1987
Орден Отечественной войны II степени
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аревина Нина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
23.05.2013
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