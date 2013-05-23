Баклашов Кирилл
Место рождения
Дата рожденияОколо 1918
Дата смерти23.05.2013
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918
Отец: Баклашов Андрей
Мать: не указана
Военная служба
1939
Октрябрьский РВК Иваново
Октрябрьский РВК Иваново
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Награда
22.07.1987
Орден Отечественной войны II степени
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аревина Нина
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
23.05.2013