Баклашов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Баклашов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Баклашов Андрей
Мать ребёнка: не указана
Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Военная служба
?.08.1941
Призыв
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно