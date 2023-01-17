Баклашов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баклашов Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Баклашов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Баклашов Андрей

Мать ребёнка: не указана

Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Военная служба
?.08.1941
Призыв
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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