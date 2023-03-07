Баклашов Андрей
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти03.11.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Баклашова, Баклашева Фекла
Мать: не указана
Военная служба
15.02.1943
Военно-пересыльный пункт: 359 зсп
призывник | Военно-пересыльный пункт: 359 зсп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.11.1944
Причина смерти: убит на войне | Латвийская ССР, Лиепайский уезд, Приекульская вол., д. Юнкурены, северо-восточнее, 200 м
Похороны
Неизвестно
Латвийская ССР, Лиепайский уезд, Приекульская вол., д. Юнкурены, северо-восточнее, 200 м