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Баклашов Андрей

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Место рождения

Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1925

Дата смерти

03.11.1944

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Баклашова, Баклашева Фекла

Мать: не указана

Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Военная служба
15.02.1943
Военно-пересыльный пункт: 359 зсп
призывник | Военно-пересыльный пункт: 359 зсп
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
03.11.1944
Юнкурены, Gaviezes pagasts, Dienvidkurzemes novads
Причина смерти: убит на войне | Латвийская ССР, Лиепайский уезд, Приекульская вол., д. Юнкурены, северо-восточнее, 200 м
Похороны
Неизвестно
Юнкурены, Gaviezes pagasts, Dienvidkurzemes novads
Латвийская ССР, Лиепайский уезд, Приекульская вол., д. Юнкурены, северо-восточнее, 200 м
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