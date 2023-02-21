Филиппова (Кудряшева?) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова (Кудряшева?) Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

08.02.1967

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Кудряшов (в Рс Фамилии Нет) Леонтий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1903

Сын: Филиппов Максим

Отец ребёнка: Филлипов Тож Ларькин Федор Феодор

Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
09.08.1908

Дочь: Пчелкина Наталья

Отец ребёнка: Филлипов Тож Ларькин Федор Феодор

Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
17.02.1914

Дочь: Кудряшова Агафья

Отец ребёнка: Филлипов Тож Ларькин Федор Феодор

Смерть
08.02.1967
Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия