Филиппова (Кудряшева?) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти08.02.1967
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Кудряшов (в Рс Фамилии Нет) Леонтий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1903
Сын: Филиппов Максим
Отец ребёнка: Филлипов Тож Ларькин Федор Феодор
Рождение ребёнка
09.08.1908
Дочь: Пчелкина Наталья
Отец ребёнка: Филлипов Тож Ларькин Федор Феодор
Рождение ребёнка
17.02.1914
Дочь: Кудряшова Агафья
Отец ребёнка: Филлипов Тож Ларькин Федор Феодор
Смерть
08.02.1967