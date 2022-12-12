Филлипов тож Ларькин Федор Феодор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филлипов тож Ларькин Федор Феодор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Филиппов Яков

Мать: жена

Рождение ребёнка
11.08.1903

Сын: Филиппов Максим

Мать ребёнка: Филиппова Пелагея

Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
09.08.1908

Дочь: Пчелкина Наталья

Мать ребёнка: Филиппова Пелагея

Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
17.02.1914

Дочь: Кудряшова Агафья

Мать ребёнка: Филиппова Пелагея

Ранение
07.03.1915
д. Майки, Осторленское направление
д. Майки, Осторленское направление
Смерть
Неизвестно
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