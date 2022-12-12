Филлипов тож Ларькин Федор Феодор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: Филиппов Яков
Мать: жена
Рождение ребёнка
11.08.1903
Сын: Филиппов Максим
Мать ребёнка: Филиппова Пелагея
Рождение ребёнка
09.08.1908
Дочь: Пчелкина Наталья
Мать ребёнка: Филиппова Пелагея
Рождение ребёнка
17.02.1914
Дочь: Кудряшова Агафья
Мать ребёнка: Филиппова Пелагея
Ранение
07.03.1915
д. Майки, Осторленское направление
д. Майки, Осторленское направление
Смерть
Неизвестно