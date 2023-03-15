Трофимова (Торсова) Анастасия
Место рождения
Дата рождения08.04.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1890
Отец: Торсов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Трофимов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимов Александр
Отец ребёнка: Трофимов Василий
Бракосочетание
07.01.1908
Муж: Трофимов Василий
Глубоковский, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.11.1908
Дочь: Матюкова (Трофимова) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Трофимов Василий
Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
07.10.1913
Дочь: Гремякова (Трофимова) Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Трофимов Василий
Рождение ребёнка
20.04.1920
Дочь: Терехова (Трофимова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Трофимов Василий
Рождение ребёнка
05.07.1924
Отец ребёнка: Трофимов Василий
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Трофимова (Трофимова) Зинаида
Отец ребёнка: Трофимов Василий
Смерть
Неизвестно