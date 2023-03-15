Трофимова (Торсова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова (Торсова) Анастасия

Место рождения

Дмитриевка, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

08.04.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1890

Отец: Торсов Дмитрий

Мать: Торсова (Казакова) Агафья

Дмитриевка, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Трофимов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Александр

Отец ребёнка: Трофимов Василий

Бракосочетание
07.01.1908

Муж: Трофимов Василий

Глубоковский, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.11.1908

Дочь: Матюкова (Трофимова) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Трофимов Василий

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
07.10.1913

Дочь: Гремякова (Трофимова) Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Трофимов Василий

Рождение ребёнка
20.04.1920

Дочь: Терехова (Трофимова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Трофимов Василий

Рождение ребёнка
05.07.1924

Сын: Трофимов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Трофимов Василий

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Трофимова (Трофимова) Зинаида

Отец ребёнка: Трофимов Василий

Смерть
Неизвестно

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