Трофимов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1924
Дата смерти13.04.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1924
Отец: Трофимов Василий
Мать: Трофимова Анастасия
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трофимова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трофимова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.04.1988
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область