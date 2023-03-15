Трофимов Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1924

Дата смерти

13.04.1988

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1924

Отец: Трофимов Василий

Мать: Трофимова Анастасия

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трофимова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трофимова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
13.04.1988
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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