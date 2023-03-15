Матюкова (Трофимова) Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения28.11.1908
Дата смерти28.10.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1908
Отец: Трофимов Василий
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.02.1924
Рождение ребёнка
1926
Сын: Матюков Василий
Отец ребёнка: Матюков Филипп Иванович
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.08.1927
Дочь: Гапонова (Матюкова) Мария
Отец ребёнка: Матюков Филипп Иванович
Рождение ребёнка
16.02.1931
Сын: Матюков Иван
Отец ребёнка: Матюков Филипп Иванович
Рождение ребёнка
14.05.1933
Сын: Матюков Николай
Отец ребёнка: Матюков Филипп Иванович
Смерть
28.10.1985
Борисово, Суворовский муниципальный район, Тульская область