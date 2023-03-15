Матюкова (Трофимова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюкова (Трофимова) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд

Дата рождения

28.11.1908

Дата смерти

28.10.1985

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1908

Отец: Трофимов Василий

Мать: Трофимова (Торсова) Анастасия

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.02.1924

Муж: Матюков Филипп Иванович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Матюков Василий

Отец ребёнка: Матюков Филипп Иванович

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.08.1927

Дочь: Гапонова (Матюкова) Мария

Отец ребёнка: Матюков Филипп Иванович

Рождение ребёнка
16.02.1931

Сын: Матюков Иван

Отец ребёнка: Матюков Филипп Иванович

Рождение ребёнка
14.05.1933

Сын: Матюков Николай

Отец ребёнка: Матюков Филипп Иванович

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Смерть
28.10.1985
Борисово, Суворовский муниципальный район, Тульская область

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