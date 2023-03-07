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Трофимов Василий

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Место рождения

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

22.12.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1889

Отец: Трофимов/сидоров Михаил

Мать: Сидорова Ульяна

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
07.01.1908

Жена: Трофимова Анастасия

Глубоковский, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.11.1908

Дочь: Матюкова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Трофимова Анастасия

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
07.10.1913

Дочь: Гремякова Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Трофимова Анастасия

Рождение ребёнка
20.04.1920

Дочь: Терехова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Трофимова Анастасия

Рождение ребёнка
05.07.1924

Сын: Трофимов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Трофимова Анастасия

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Трофимова Зинаида

Мать ребёнка: Трофимова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Трофимова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Александр

Мать ребёнка: Трофимова Анастасия

Смерть
Неизвестно
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