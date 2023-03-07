Трофимов Василий
Место рождения
Дата рождения22.12.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1889
Отец: Трофимов/сидоров Михаил
Мать: Сидорова Ульяна
Бракосочетание
07.01.1908
Жена: Трофимова Анастасия
Глубоковский, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.11.1908
Дочь: Матюкова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Трофимова Анастасия
Рождение ребёнка
07.10.1913
Дочь: Гремякова Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Трофимова Анастасия
Рождение ребёнка
20.04.1920
Дочь: Терехова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Трофимова Анастасия
Рождение ребёнка
05.07.1924
Мать ребёнка: Трофимова Анастасия
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Трофимова Зинаида
Мать ребёнка: Трофимова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Трофимова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимов Александр
Мать ребёнка: Трофимова Анастасия
Смерть
Неизвестно