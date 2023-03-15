Терехова (Трофимова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехова (Трофимова) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1920

Дата смерти

25.01.1985

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1920

Отец: Трофимов Василий

Мать: Трофимова (Торсова) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терехов Юрий

Отец ребёнка: Терехов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терехов Сергей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терехов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
07.07.1948

Сын: Терехов Валентин Валерий

Отец ребёнка: Терехов Сергей Михайлович

Смерть
25.01.1985
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

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