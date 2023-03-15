Терехова (Трофимова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1920
Дата смерти25.01.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1920
Отец: Трофимов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терехов Юрий
Отец ребёнка: Терехов Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Терехов Сергей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.07.1948
Отец ребёнка: Терехов Сергей Михайлович
Смерть
25.01.1985
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область