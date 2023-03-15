Терехов Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехов Сергей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1915

Дата смерти

27.05.1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1915

Отец: Терехов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1948

Сын: Терехов Валентин Валерий

Мать ребёнка: Терехова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терехов Юрий

Мать ребёнка: Терехова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терехова Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терехова Мария Васильевна

Военная служба
Неизвестно
Офицер участвовал в ВОВ
Смерть
27.05.1994
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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