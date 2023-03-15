Терехов Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1915
Дата смерти27.05.1994
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1915
Отец: Терехов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1948
Мать ребёнка: Терехова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терехов Юрий
Мать ребёнка: Терехова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Терехова Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Офицер участвовал в ВОВ
Смерть
27.05.1994
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область