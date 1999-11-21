Терехов Валентин Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехов Валентин Валерий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1948

Дата смерти

21.11.1999

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1920 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1948

Отец: Терехов Сергей Михайлович

Мать: Терехова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
21.11.1999
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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