Гремякова (Трофимова) Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гремякова (Трофимова) Варвара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1913

Дата смерти

05.03.1994

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1913

Отец: Трофимов Василий

Мать: Трофимова (Торсова) Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гремяков Петр Александрович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: (Гремякова) Мария

Отец ребёнка: Гремяков Петр Александрович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Гремяков Юрий Петрович

Отец ребёнка: Гремяков Петр Александрович

Рождение ребёнка
16.04.1939

Сын: Гремяков Александр Петрович

Отец ребёнка: Гремяков Петр Александрович

Рождение ребёнка
07.03.1946

Сын: Гремяков Иван Петрович

Отец ребёнка: Гремяков Петр Александрович

Смерть
05.03.1994
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

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