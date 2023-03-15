Гремякова (Трофимова) Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1913
Дата смерти05.03.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1913
Отец: Трофимов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Дочь: (Гремякова) Мария
Отец ребёнка: Гремяков Петр Александрович
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Гремяков Петр Александрович
Рождение ребёнка
16.04.1939
Сын: Гремяков Александр Петрович
Отец ребёнка: Гремяков Петр Александрович
Рождение ребёнка
07.03.1946
Отец ребёнка: Гремяков Петр Александрович
Смерть
05.03.1994
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область