Торсова (Казакова) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТорсова (Казакова) Агафья

Торсова (Казакова) Агафья

Место рождения

Глубоковский, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Казаков Борис

Мать: не указана

Глубоковский, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
08.11.1887

Муж: Торсов Дмитрий

Глубоковский, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Церковь Илии Пророка
Рождение ребёнка
08.04.1890

Дочь: Трофимова (Торсова) Анастасия

Отец ребёнка: Торсов Дмитрий

Дмитриевка, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.