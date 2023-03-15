Торсова (Казакова) Агафья
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Казаков Борис
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1887
Муж: Торсов Дмитрий
Церковь Илии Пророка
Рождение ребёнка
08.04.1890
Дочь: Трофимова (Торсова) Анастасия
Отец ребёнка: Торсов Дмитрий
Дмитриевка, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно