Дулова (Третьякова) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дулова (Третьякова) Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1870 ст.

Отец: Третьяков Федор Максимович

Мать: Третьякова Ирина Спиридоновна

Бракосочетание
11.09.1898 ст.

Муж: Дулов Пазюков Трофим Петрович

Рождение ребёнка
16.11.1901 ст.

Сын: Дулов Григорий Трофимович

Отец ребёнка: Дулов Пазюков Трофим Петрович

Рождение ребёнка
01.08.1904 ст.

Сын: Дулов Василий Трофимович

Отец ребёнка: Дулов Пазюков Трофим Петрович

Рождение ребёнка
17.12.1906 ст.

Дочь: Шувалова Варвара Трофимовна

Отец ребёнка: Дулов Пазюков Трофим Петрович

Рождение ребёнка
10.09.1912 ст.

Дочь: Паленова Марфа Трофимовна

Отец ребёнка: Дулов Пазюков Трофим Петрович

Смерть
Неизвестно
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