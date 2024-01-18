Дулова (Третьякова) Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1870 ст.
Бракосочетание
11.09.1898 ст.
Рождение ребёнка
16.11.1901 ст.
Сын: Дулов Григорий Трофимович
Отец ребёнка: Дулов Пазюков Трофим Петрович
Рождение ребёнка
01.08.1904 ст.
Отец ребёнка: Дулов Пазюков Трофим Петрович
Рождение ребёнка
17.12.1906 ст.
Дочь: Шувалова Варвара Трофимовна
Отец ребёнка: Дулов Пазюков Трофим Петрович
Рождение ребёнка
10.09.1912 ст.
Дочь: Паленова Марфа Трофимовна
Отец ребёнка: Дулов Пазюков Трофим Петрович
Смерть
Неизвестно