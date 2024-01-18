Шувалова (Дулова) Варвара Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1906 ст.
Дата смерти17.05.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1906 ст.
Рождение ребёнка
21.12.1928
Дочь: Куклинова Анна Александровна
Отец ребёнка: Шувалов Александр Ефимович
Рождение ребёнка
12.04.1931
Сын: Шувалов Николай Александрович
Отец ребёнка: Шувалов Александр Ефимович
Рождение ребёнка
01.08.1935
Дочь: Цветнова Зоя Александровна
Отец ребёнка: Шувалов Александр Ефимович
Рождение ребёнка
16.03.1941
Дочь: Немудрова Лидия Александровна
Отец ребёнка: Шувалов Александр Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.05.1992