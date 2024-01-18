Шувалова (Дулова) Варвара Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шувалова (Дулова) Варвара Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1906 ст.

Дата смерти

17.05.1992

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1906 ст.

Отец: Дулов Пазюков Трофим Петрович

Мать: Дулова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
21.12.1928

Дочь: Куклинова Анна Александровна

Отец ребёнка: Шувалов Александр Ефимович

Рождение ребёнка
12.04.1931

Сын: Шувалов Николай Александрович

Отец ребёнка: Шувалов Александр Ефимович

Рождение ребёнка
01.08.1935

Дочь: Цветнова Зоя Александровна

Отец ребёнка: Шувалов Александр Ефимович

Рождение ребёнка
16.03.1941

Дочь: Немудрова Лидия Александровна

Отец ребёнка: Шувалов Александр Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шувалов Александр Ефимович

Смерть
17.05.1992
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