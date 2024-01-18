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Дулов Григорий Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1901 ст.

Дата смерти

02.09.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1901 ст.

Отец: Дулов Пазюков Трофим Петрович

Мать: Дулова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
11.06.1932

Сын: Дулов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Дулова Надежда Акимовна

Рождение ребёнка
1942

Сын: Дулов Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Дулова Надежда Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Дулова Надежда Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дулов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Дулова Надежда Акимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дулова Надежда Акимовна

Смерть
02.09.1943
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