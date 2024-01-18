Дулов Григорий Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1901 ст.
Дата смерти02.09.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1901 ст.
Рождение ребёнка
11.06.1932
Сын: Дулов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Дулова Надежда Акимовна
Рождение ребёнка
1942
Сын: Дулов Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Дулова Надежда Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Дулова Надежда Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дулов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Дулова Надежда Акимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дулова Надежда Акимовна
Смерть
02.09.1943