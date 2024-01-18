Дулова (Шаманина) Надежда Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1974
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Шаманин Иоаким (Аким) Никитич
Рождение ребёнка
11.06.1932
Сын: Дулов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Дулов Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
1942
Сын: Дулов Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Дулов Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Дулов Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дулов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Дулов Григорий Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1974