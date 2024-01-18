Дулова (Шаманина) Надежда Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дулова (Шаманина) Надежда Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Шаманин Иоаким (Аким) Никитич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1932

Сын: Дулов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Дулов Григорий Трофимович

Рождение ребёнка
1942

Сын: Дулов Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Дулов Григорий Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Дулов Григорий Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дулов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Дулов Григорий Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дулов Григорий Трофимович

Смерть
1974
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