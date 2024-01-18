Дулов Пазюков Трофим Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1873 ст.
Дата смерти01.06.1915 ст.
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
12.09.1873 ст.
Отец: Пазюков Петр Козьмин
Мать: Пелагея Аггеева
Бракосочетание
11.09.1898 ст.
Жена: Дулова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
16.11.1901 ст.
Сын: Дулов Григорий Трофимович
Мать ребёнка: Дулова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
01.08.1904 ст.
Мать ребёнка: Дулова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
17.12.1906 ст.
Дочь: Шувалова Варвара Трофимовна
Мать ребёнка: Дулова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
10.09.1912 ст.
Дочь: Паленова Марфа Трофимовна
Мать ребёнка: Дулова Евдокия Федоровна
Смерть
01.06.1915 ст.