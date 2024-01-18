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Дулов Пазюков Трофим Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1873 ст.

Дата смерти

01.06.1915 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1873 ст.

Отец: Пазюков Петр Козьмин

Мать: Пелагея Аггеева

Бракосочетание
11.09.1898 ст.

Жена: Дулова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
16.11.1901 ст.

Сын: Дулов Григорий Трофимович

Мать ребёнка: Дулова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
01.08.1904 ст.

Сын: Дулов Василий Трофимович

Мать ребёнка: Дулова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
17.12.1906 ст.

Дочь: Шувалова Варвара Трофимовна

Мать ребёнка: Дулова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
10.09.1912 ст.

Дочь: Паленова Марфа Трофимовна

Мать ребёнка: Дулова Евдокия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
01.06.1915 ст.
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