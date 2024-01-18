Третьяков Федор Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТретьяков Федор Максимович

Третьяков Федор Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Третьяков Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1870 ст.

Дочь: Дулова Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Третьякова Ирина Спиридоновна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Третьяков Василий Федорович

Мать ребёнка: Третьякова Ирина Спиридоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Федоровна

Мать ребёнка: Третьякова Ирина Спиридоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Третьяков Федор Федорович

Мать ребёнка: Третьякова Ирина Спиридоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Третьякова Ирина Спиридоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Третьяков Андрей Федорович

Мать ребёнка: Третьякова Ирина Спиридоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова Ирина Спиридоновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close