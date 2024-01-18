Третьяков Федор Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Третьяков Максим
Рождение ребёнка
01.08.1870 ст.
Дочь: Дулова Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Третьякова Ирина Спиридоновна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Третьяков Василий Федорович
Мать ребёнка: Третьякова Ирина Спиридоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Федоровна
Мать ребёнка: Третьякова Ирина Спиридоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Третьяков Федор Федорович
Мать ребёнка: Третьякова Ирина Спиридоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Третьякова Ирина Спиридоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Третьяков Андрей Федорович
Мать ребёнка: Третьякова Ирина Спиридоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно