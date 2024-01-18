Дулов Василий Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1904 ст.
Дата смерти11.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1904 ст.
Рождение ребёнка
05.12.1929
Сын: Дулов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Дулова Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
28.01.1939
Мать ребёнка: Дулова Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дулова Мария Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дулова Мария Кузьминична
Смерть
11.02.1942