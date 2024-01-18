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Дулов Василий Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1904 ст.

Дата смерти

11.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1904 ст.

Отец: Дулов Пазюков Трофим Петрович

Мать: Дулова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
05.12.1929

Сын: Дулов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Дулова Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
28.01.1939

Сын: Дулов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Дулова Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дулов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Дулова Мария Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дулова Мария Кузьминична

Смерть
11.02.1942
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