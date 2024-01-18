Дулова Мария Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дулова Мария Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1903 ст.

Дата смерти

10.05.1980

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1903 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1929

Сын: Дулов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Дулов Василий Трофимович

Рождение ребёнка
28.01.1939

Сын: Дулов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Дулов Василий Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дулов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Дулов Василий Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дулов Василий Трофимович

Смерть
10.05.1980
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