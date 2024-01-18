Дулова Мария Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1903 ст.
Дата смерти10.05.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.12.1929
Сын: Дулов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Дулов Василий Трофимович
Рождение ребёнка
28.01.1939
Отец ребёнка: Дулов Василий Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дулов Василий Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.05.1980