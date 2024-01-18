Третьякова Ирина Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова Ирина Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Спиридон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1870 ст.

Дочь: Дулова Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Третьяков Федор Максимович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Третьяков Василий Федорович

Отец ребёнка: Третьяков Федор Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Федоровна

Отец ребёнка: Третьяков Федор Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Третьяков Федор Федорович

Отец ребёнка: Третьяков Федор Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Третьяков Федор Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Третьяков Андрей Федорович

Отец ребёнка: Третьяков Федор Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Федор Максимович

Смерть
Неизвестно
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