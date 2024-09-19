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Поликарпов Поникаров Никита Федорович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

09.09.1872 ст.

Дата смерти

После 1913

Пол

Мужской

Отец

1847 г.р.

Мать

1847 г.р.

Жена

1874 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1872 ст.

Отец: Поликарпов Поникаров Федор Симеонович / Васильевич (по крестн.) / Семенович

Мать: Поликарпова Поникарова Евдокея / Авдотья Алексеевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 10.09.1872 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Алексина крестьянин Парфений Иванович и села Рождествина крестьянская девица ... Показать все
Восприемник
09.06.1883 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у братьев Петра Федоровича и Иоанна Федоровича Поликарповых
Восприемник
10.02.1886 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Поликарповой Евдокии Андреевны
Бракосочетание
17.02.1891 ст.

Жена: Поликарпова (Предп Куликова) Анастасия Григорьевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
оба первым браком поручители по жениху: казенного ведомства села Рождествина отставной унтер-офицер Герасим Федорович Федоров и крестьянин Иван Гаврилович [Поликарпов], по невесте: того же села отстав... Показать все
Рождение ребёнка
02.11.1891 ст.

Дочь: Поликарпова Матрона Никитична

Мать ребёнка: Поликарпова (Предп Куликова) Анастасия Григорьевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 03.11.1891 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Григорий Иванович и Праскева Федоровна ... Показать все
Восприемник
27.10.1892 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Поликарпова Козьмы Георгиевича
Восприемник
06.02.1893 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Назарова Феодора Николаевича
Рождение ребёнка
16.06.1893 ст.

Дочь: Поликарпова Агрипина Никитична

Мать ребёнка: Поликарпова (Предп Куликова) Анастасия Григорьевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 17.06.1893 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянская жена Анна Ефимовна Поликарпова Источник: ГА... Показать все
Рождение ребёнка
11.07.1894 ст.

Сын: Поликарпов Поникаров Владимир Никитич

Мать ребёнка: Поликарпова (Предп Куликова) Анастасия Григорьевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 12.07.1894 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Григорий Симеонович Поликарпов и крестьянская ... Показать все
Восприемник
24.08.1896 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Клопской Наталии Георгиевны
Рождение ребёнка
05.12.1896 ст.

Дочь: Поликарпова Анна Никитична

Мать ребёнка: Поликарпова (Предп Куликова) Анастасия Григорьевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 06.12.1896 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянская дочь Параскева Феодоровна Поликарпова Источ... Показать все
Рождение ребёнка
15.05.1899 ст.

Дочь: Поликарпова Поникарова Александра Никитична

Мать ребёнка: Поликарпова (Предп Куликова) Анастасия Григорьевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 15.05.1899 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская девица Прасковья Феодоровна Поникарова Источник: ГА... Показать все
Рождение ребёнка
09.05.1900 ст.

Сын: Поникаров Поликарпов Николай Никитич

Мать ребёнка: Поликарпова (Предп Куликова) Анастасия Григорьевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 09.05.1900 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Михаил Николаевич Еремеев Источник: ГАЯО Метрич... Показать все
Поручитель
14.01.1901 ст.
Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручитель у Поликарповой Параскевы Федоровны
Восприемник
11.07.1901 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Поникарова Михаила Васильевича
Рождение ребёнка
15.01.1902 ст.

Сын: Поникаров Иоанн / Иван Никитич

Мать ребёнка: Поликарпова (Предп Куликова) Анастасия Григорьевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 17.01.1902 место рождения - с.Рождествено Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествена крестьянин Феодор Симеонович Поникаров Источник: ГАЯО Метрически... Показать все
Поручитель
26.01.1903 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручитель у Паникарова Сергея Георгиевича
Рождение ребёнка
13.10.1903 ст.

Сын: Поникаров Александр Никитич

Мать ребёнка: Поликарпова (Предп Куликова) Анастасия Григорьевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В записи о рождении отчество матери - Иеремиевна. дата крещения - 13.10.1903 место рождения - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села кресть... Показать все
Восприемник
28.11.1904 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Трофимова Николая Васильевича
Восприемник
23.02.1906 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Поникарова Василия Федоровича
Рождение ребёнка
10.05.1906 ст.

Сын: Поникаров Алексей Никитич

Мать ребёнка: Поликарпова (Предп Куликова) Анастасия Григорьевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 10.05.1906 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Владимир Никитич Поникаров и крестьянская девица... Показать все
Рождение ребёнка
28.05.1907 ст.

Сын: Поникаров Леонид Никитич

Мать ребёнка: Поликарпова (Предп Куликова) Анастасия Григорьевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 28.05.1907 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Владимир Никитич Поникаров и крестьянская девица... Показать все
Рождение ребёнка
24.01.1909 ст.

Сын: Поникаров Аркадий Никитич

Мать ребёнка: Поликарпова (Предп Куликова) Анастасия Григорьевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 24.01.1909 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянин Василий Феодорович Поникаров Источник: ГАЯО Метрическ... Показать все
Поручитель
11.11.1909 ст.
Поварово, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Поручитель у Поликарповой Агрипины Георгиевны
Рождение ребёнка
20.08.1910 ст.

Дочь: Поникарова Наталия Никитична

Мать ребёнка: Поликарпова (Предп Куликова) Анастасия Григорьевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 20.08.1910 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Владимир Никитич и крестьянская девица Пелагея В... Показать все
Поручитель
15.02.1913 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручитель у Назарова Федора Николаевича
Рождение ребёнка
25.05.1914 ст.

Дочь: Поникарова Мария Никитична

Мать ребёнка: Поликарпова (Предп Куликова) Анастасия Григорьевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 26.05.1914 место рождения - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская девица Пелагея Васильевна Поникарова Источник: ГАЯ... Показать все
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Поникарова Мария Никитична

Мать ребёнка: Поликарпова (Предп Куликова) Анастасия Григорьевна

Записи о рождении в с. Рождествино нет.
Смерть
После 1913

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