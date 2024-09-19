Поликарпов Поникаров Никита Федорович
Место рождения
Дата рождения09.09.1872 ст.
Дата смертиПосле 1913
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Поликарпов Поникаров Федор Симеонович / Васильевич (по крестн.) / Семенович
Дочь: Поликарпова Матрона Никитична
Мать ребёнка: Поликарпова (Предп Куликова) Анастасия Григорьевна
Дочь: Поликарпова Агрипина Никитична
Мать ребёнка: Поликарпова (Предп Куликова) Анастасия Григорьевна
Сын: Поликарпов Поникаров Владимир Никитич
Мать ребёнка: Поликарпова (Предп Куликова) Анастасия Григорьевна
Дочь: Поликарпова Анна Никитична
Мать ребёнка: Поликарпова (Предп Куликова) Анастасия Григорьевна
Дочь: Поликарпова Поникарова Александра Никитична
Мать ребёнка: Поликарпова (Предп Куликова) Анастасия Григорьевна
Сын: Поникаров Поликарпов Николай Никитич
Мать ребёнка: Поликарпова (Предп Куликова) Анастасия Григорьевна
Сын: Поникаров Алексей Никитич
Мать ребёнка: Поликарпова (Предп Куликова) Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Поликарпова (Предп Куликова) Анастасия Григорьевна
Сын: Поникаров Аркадий Никитич
Мать ребёнка: Поликарпова (Предп Куликова) Анастасия Григорьевна
Дочь: Поникарова Наталия Никитична
Мать ребёнка: Поликарпова (Предп Куликова) Анастасия Григорьевна
Дочь: Поникарова Мария Никитична
Мать ребёнка: Поликарпова (Предп Куликова) Анастасия Григорьевна
Дочь: Поникарова Мария Никитична
Мать ребёнка: Поликарпова (Предп Куликова) Анастасия Григорьевна