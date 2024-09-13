Поликарпов Поникаров Федор Симеонович / Васильевич (по крестн.) / Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поликарпов Поникаров Федор Симеонович / Васильевич (по крестн.) / Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

20.01.1916 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1825 г.р.

Жена

1847 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: Поликарпова Поникарова Анна Прокопьевна / Прокофьевна

незаконнорожденный, отчество по крестному отцу - Васильевич
Упоминание
1850
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1850 возраст - 3 года (10 двор) Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2450 Кол-во листов: 1448 Даты... Показать все
Упоминание
1855
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1855 возраст - 6 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2493 Кол-во листов: 1428 Даты документов: Ра... Показать все
Упоминание
1860
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1860 возраст - 11 лет, кантонист 19 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2565 Кол-во листов: 1... Показать все
Военная служба
1860
кантонист
Упоминание
1863
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1863 возраст - 15 19 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2578 Кол-во листов: 1231 Даты докум... Показать все
Бракосочетание
Между 1867 и 1870

Жена: Поликарпова Поникарова Евдокея / Авдотья Алексеевна

Упоминание
1870
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 21 год, жена - Авдотья Алексеевна, 23 года 17 двор Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сай... Показать все
Рождение ребёнка
16.03.1870 ст.

Сын: Поликарпов Поникаров Гавриил Федорович

Мать ребёнка: Поликарпова Поникарова Евдокея / Авдотья Алексеевна

дата крещения - 19.03.1870 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - братья Федора крестьянские дети Григорий Симеонович и Прасковья Симеоновна [Полика... Показать все
Рождение ребёнка
24.05.1871 ст.

Сын: Поликарпов Поникаров Ермей Федорович

Мать ребёнка: Поликарпова Поникарова Евдокея / Авдотья Алексеевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 26.05.1871 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянский сын Григорий Симеонович Источник: Метрические книги цер... Показать все
Рождение ребёнка
09.09.1872 ст.

Сын: Поликарпов Поникаров Никита Федорович

Мать ребёнка: Поликарпова Поникарова Евдокея / Авдотья Алексеевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 10.09.1872 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Алексина крестьянин Парфений Иванович и села Рождествина крестьянская девица ... Показать все
Смена имени
С 1873
отчество изменилось на Симеонович (по отчиму)
Поручитель
28.10.1873 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручитель у Поликарпова Григория Симеоновича
Поручитель
11.01.1876 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручитель у Поликарповой Надежды Гавриловны
Рождение ребёнка
01.03.1877 ст.

Сын: Поликарпов Поникаров Василий Федорович

Мать ребёнка: Поликарпова Поникарова Евдокея / Авдотья Алексеевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 02.03.1877 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Диомид Иванович [Поликарпов] Источник: ... Показать все
Поручитель
06.11.1877 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручитель у Поликарпова Андрея Симеоновича
Рождение ребёнка
17.10.1880 ст.

Дочь: Балашова (Поликарпова Поникарова) Параскева / Праскева Федоровна

Мать ребёнка: Поликарпова Поникарова Евдокея / Авдотья Алексеевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 19.10.1880 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянские дети Георгий Симеонович и Дарья Ивановна [Поликарпов... Показать все
Поручитель
29.10.1882 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручитель у Поликарпова Георгия Симеоновича
Рождение ребёнка
09.06.1883 ст.

Сын: Поликарпов Петр Федорович

Мать ребёнка: Поликарпова Поникарова Евдокея / Авдотья Алексеевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
близнецы дата крещения - 10.06.1883 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Георгий Симеонович [Поликарпов] и кре... Показать все
Рождение ребёнка
09.06.1883 ст.

Сын: Поликарпов Иоанн / Иван Федорович

Мать ребёнка: Поликарпова Поникарова Евдокея / Авдотья Алексеевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
близнецы дата крещения - 10.06.1883 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Георгий Симеонович [Поликарпов] и кре... Показать все
Рождение ребёнка
15.08.1884 ст.

Сын: Поликарпов Поникаров Иван Федорович

Мать ребёнка: Поликарпова Поникарова Евдокея / Авдотья Алексеевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 16.08.1884 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Андрей Симеонович и содатка Анна Ефимовна Ист... Показать все
Восприемник
15.01.1902 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Поникарова Ивана Никитича
Поручитель
07.01.1913 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручитель у Поникарова Владимира Никитича
Смерть
20.01.1916 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 23.01.1916 место смерти - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 67 причина - от простуды Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда ... Показать все

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