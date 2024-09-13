Поликарпов Поникаров Федор Симеонович / Васильевич (по крестн.) / Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти20.01.1916 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Отец: не указан
Сын: Поликарпов Поникаров Гавриил Федорович
Мать ребёнка: Поликарпова Поникарова Евдокея / Авдотья Алексеевна
Сын: Поликарпов Поникаров Ермей Федорович
Мать ребёнка: Поликарпова Поникарова Евдокея / Авдотья Алексеевна
Сын: Поликарпов Поникаров Никита Федорович
Мать ребёнка: Поликарпова Поникарова Евдокея / Авдотья Алексеевна
Сын: Поликарпов Поникаров Василий Федорович
Мать ребёнка: Поликарпова Поникарова Евдокея / Авдотья Алексеевна
Дочь: Балашова (Поликарпова Поникарова) Параскева / Праскева Федоровна
Мать ребёнка: Поликарпова Поникарова Евдокея / Авдотья Алексеевна
Сын: Поликарпов Петр Федорович
Мать ребёнка: Поликарпова Поникарова Евдокея / Авдотья Алексеевна
Сын: Поликарпов Иоанн / Иван Федорович
Мать ребёнка: Поликарпова Поникарова Евдокея / Авдотья Алексеевна
Сын: Поликарпов Поникаров Иван Федорович
Мать ребёнка: Поликарпова Поникарова Евдокея / Авдотья Алексеевна