Поликарпова (Предп Куликова) Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поликарпова (Предп Куликова) Анастасия Григорьевна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
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Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
МК 1874 с.Рождествино нет
Бракосочетание
17.02.1891 ст.

Муж: Поликарпов Поникаров Никита Федорович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
оба первым браком поручители по жениху: казенного ведомства села Рождествина отставной унтер-офицер Герасим Федорович Федоров и крестьянин Иван Гаврилович [Поликарпов], по невесте: того же села отстав... Показать все
Рождение ребёнка
02.11.1891 ст.

Дочь: Поликарпова Матрона Никитична

Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Никита Федорович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 03.11.1891 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Григорий Иванович и Праскева Федоровна ... Показать все
Рождение ребёнка
16.06.1893 ст.

Дочь: Поликарпова Агрипина Никитична

Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Никита Федорович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 17.06.1893 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянская жена Анна Ефимовна Поликарпова Источник: ГА... Показать все
Рождение ребёнка
11.07.1894 ст.

Сын: Поликарпов Поникаров Владимир Никитич

Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Никита Федорович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 12.07.1894 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Григорий Симеонович Поликарпов и крестьянская ... Показать все
Рождение ребёнка
05.12.1896 ст.

Дочь: Поликарпова Анна Никитична

Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Никита Федорович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 06.12.1896 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянская дочь Параскева Феодоровна Поликарпова Источ... Показать все
Рождение ребёнка
15.05.1899 ст.

Дочь: Поликарпова Поникарова Александра Никитична

Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Никита Федорович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 15.05.1899 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская девица Прасковья Феодоровна Поникарова Источник: ГА... Показать все
Рождение ребёнка
09.05.1900 ст.

Сын: Поникаров Поликарпов Николай Никитич

Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Никита Федорович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 09.05.1900 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Михаил Николаевич Еремеев Источник: ГАЯО Метрич... Показать все
Рождение ребёнка
15.01.1902 ст.

Сын: Поникаров Иоанн / Иван Никитич

Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Никита Федорович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 17.01.1902 место рождения - с.Рождествено Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествена крестьянин Феодор Симеонович Поникаров Источник: ГАЯО Метрически... Показать все
Рождение ребёнка
13.10.1903 ст.

Сын: Поникаров Александр Никитич

Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Никита Федорович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В записи о рождении отчество матери - Иеремиевна. дата крещения - 13.10.1903 место рождения - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села кресть... Показать все
Восприемник
23.02.1905 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Поникаровой Александры Васильевны
Рождение ребёнка
10.05.1906 ст.

Сын: Поникаров Алексей Никитич

Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Никита Федорович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 10.05.1906 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Владимир Никитич Поникаров и крестьянская девица... Показать все
Рождение ребёнка
28.05.1907 ст.

Сын: Поникаров Леонид Никитич

Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Никита Федорович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 28.05.1907 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Владимир Никитич Поникаров и крестьянская девица... Показать все
Рождение ребёнка
24.01.1909 ст.

Сын: Поникаров Аркадий Никитич

Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Никита Федорович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 24.01.1909 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянин Василий Феодорович Поникаров Источник: ГАЯО Метрическ... Показать все
Рождение ребёнка
20.08.1910 ст.

Дочь: Поникарова Наталия Никитична

Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Никита Федорович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 20.08.1910 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Владимир Никитич и крестьянская девица Пелагея В... Показать все
Рождение ребёнка
25.05.1914 ст.

Дочь: Поникарова Мария Никитична

Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Никита Федорович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 26.05.1914 место рождения - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская девица Пелагея Васильевна Поникарова Источник: ГАЯ... Показать все
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Поникарова Мария Никитична

Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Никита Федорович

Записи о рождении в с. Рождествино нет.
Смерть
Неизвестно

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