Поликарпова (Предп Куликова) Анастасия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Поликарпова Матрона Никитична
Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Никита Федорович
Дочь: Поликарпова Агрипина Никитична
Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Никита Федорович
Сын: Поликарпов Поникаров Владимир Никитич
Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Никита Федорович
Дочь: Поликарпова Анна Никитична
Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Никита Федорович
Дочь: Поликарпова Поникарова Александра Никитична
Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Никита Федорович
Сын: Поникаров Поликарпов Николай Никитич
Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Никита Федорович
Сын: Поникаров Иоанн / Иван Никитич
Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Никита Федорович
Сын: Поникаров Александр Никитич
Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Никита Федорович
Сын: Поникаров Алексей Никитич
Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Никита Федорович
Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Никита Федорович
Сын: Поникаров Аркадий Никитич
Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Никита Федорович
Дочь: Поникарова Наталия Никитична
Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Никита Федорович
Дочь: Поникарова Мария Никитична
Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Никита Федорович
Дочь: Поникарова Мария Никитична
Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Никита Федорович