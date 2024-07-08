Поликарпова Матрона Никитична 02.11.1891 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Поликарпова Матрона Никитична

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

02.11.1891 ст.

Дата смерти

08.06.1892 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
02.11.1891 ст.

Отец: Поликарпов Поникаров Никита Федорович

Мать: Поликарпова (Предп Куликова) Анастасия Григорьевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 03.11.1891 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Григорий Иванович и Праскева Федоровна ... Показать все
Смерть
08.06.1892 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 10.06.1892 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1/2 причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за... Показать все

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