Поликарпова Матрона Никитична
Место рождения
Дата рождения02.11.1891 ст.
Дата смерти08.06.1892 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
02.11.1891 ст.
дата крещения - 03.11.1891 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Григорий Иванович и Праскева Федоровна ... Показать все
Смерть
08.06.1892 ст.
дата погребения - 10.06.1892 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1/2 причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за... Показать все