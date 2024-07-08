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Поликарпова Анна Никитична

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

05.12.1896 ст.

Дата смерти

11.06.1897 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
05.12.1896 ст.

Отец: Поликарпов Поникаров Никита Федорович

Мать: Поликарпова (Предп Куликова) Анастасия Григорьевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 06.12.1896 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянская дочь Параскева Феодоровна Поликарпова Источ... Показать все
Смерть
11.06.1897 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 13.06.1897 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 5 1/2 мес причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уе... Показать все

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