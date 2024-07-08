Поникаров Поликарпов Николай Никитич
Место рождения
Дата рождения09.05.1900 ст.
Дата смерти06.03.1901 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
09.05.1900 ст.
дата крещения - 09.05.1900 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Михаил Николаевич Еремеев Источник: ГАЯО Метрич... Показать все
Смерть
06.03.1901 ст.
дата погребения - 08.03.1901 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 10 мес причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда ... Показать все