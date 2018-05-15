Поликарпова Поникарова Александра Никитична 15.05.1899 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Поликарпова Поникарова Александра Никитична

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

15.05.1899 ст.

Дата смерти

19.06.1899 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
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Рождение
15.05.1899 ст.

Отец: Поликарпов Поникаров Никита Федорович

Мать: Поликарпова (Предп Куликова) Анастасия Григорьевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 15.05.1899 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская девица Прасковья Феодоровна Поникарова Источник: ГА... Показать все
Смерть
19.06.1899 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 20.06.1899 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст- 1 мес причина - от слаборождения Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел и дер. Колган ... Показать все

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