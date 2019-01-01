деревня Поварово, деревня Поварово, Александровский муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Поварово

Александровский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Владимирской области

Находки

Где упоминается данное место
Расписка крестьян сельца Поворово Смоленской волости, данная Е. П. Самсонову об окончании расчетов по уплате оброка и других повинностей. 1866 г. // Гос. архив Ярославско Показать все
Дело о состоящем под надзором полиции крестьянине села Поварова Смоленской волости Переславского уезда Филиппе Николаевиче Гурьянове. 1908–1912 гг. // Гос. архив Ярославс Показать все
Административное дело по ходатайству крестьянки села Поварово Смоленской волости А. П. Лапшовой об укреплении земли на одну душу в её личную собственность. 1913 г. // Гос Показать все
Дело о выделе к одному месту укрепленной надельной земли крестьянам Смоленской волости села Поварово, И. С. Болталову на 4 души, С. П. Вицину на 2 души и другим. 1910–191 Показать все
Дело по ходатайству отрубника крестьянина Смоленской волости сельца Поварово, С. П. Вицына об оказании ему денежной помощи в размере 150 руб. на перенос построек из селен Показать все
Дело по ходатайству отрубника крестьянина Смоленской волости сельца Поварово, И. С. Болталова об оказании ему денежной помощи в размере 150 руб. 1913 г. // Гос. архив Яро Показать все
Дело об учреждении гласного надзора полиции на 4 года над крестьянином села Поворово Смоленской волости Филиппом Гурьяновым. 1908–1916 гг. // Гос. архив Ярославской облас Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Переславский (Переяславский) уезд
3755Поварово, сц. вл.при рч. Рокше.27272710196

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Переславский уезд, Смоленская волость
4655Поварово сельцо2093791257

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Александровский район
309085Повароводеревня56°33'39°09'O-37-127

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Александровский муниципальный район, Андреевское сельское поселение
17605404361д Повароводеревня

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