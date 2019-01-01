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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Расписка крестьян сельца Поворово Смоленской волости, данная Е. П. Самсонову об окончании расчетов по уплате оброка и других повинностей. 1866 г. // Гос. архив Ярославско Показать все
Дело о состоящем под надзором полиции крестьянине села Поварова Смоленской волости Переславского уезда Филиппе Николаевиче Гурьянове. 1908–1912 гг. // Гос. архив Ярославс Показать все
Административное дело по ходатайству крестьянки села Поварово Смоленской волости А. П. Лапшовой об укреплении земли на одну душу в её личную собственность. 1913 г. // Гос Показать все
Дело о выделе к одному месту укрепленной надельной земли крестьянам Смоленской волости села Поварово, И. С. Болталову на 4 души, С. П. Вицину на 2 души и другим. 1910–191 Показать все
Дело по ходатайству отрубника крестьянина Смоленской волости сельца Поварово, С. П. Вицына об оказании ему денежной помощи в размере 150 руб. на перенос построек из селен Показать все
Дело по ходатайству отрубника крестьянина Смоленской волости сельца Поварово, И. С. Болталова об оказании ему денежной помощи в размере 150 руб. 1913 г. // Гос. архив Яро Показать все
Дело об учреждении гласного надзора полиции на 4 года над крестьянином села Поворово Смоленской волости Филиппом Гурьяновым. 1908–1916 гг. // Гос. архив Ярославской облас Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3755Поварово, сц. вл.при рч. Рокше.27272710196
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
4655Поварово сельцо2093791257
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
309085Повароводеревня56°33'39°09'O-37-127
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
17605404361д Повароводеревня