Панько Власий Зеновьевич
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения10.02.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1868
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.02.1894
Жена: Панькова Ольга Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.11.1894
Дочь: Александра Власьевна
Мать ребёнка: Панькова Ольга Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.10.1895
Мать ребёнка: Панькова Ольга Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.01.1897
Сын: Панько Григорий Власьевич
Мать ребёнка: Панькова Ольга Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.11.1900
Сын: Панько Григорий Власьевич
Мать ребёнка: Панькова Ольга Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.06.1903
Дочь: Ульяна Власьевна
Мать ребёнка: Панькова Ольга Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.05.1904
Дочь: Елена Власьевна
Мать ребёнка: Панькова Ольга Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.09.1906
Дочь: София Власьевна
Мать ребёнка: Панькова Ольга Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Панькова Ольга Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.02.1918
Дочь: Евдокия Власьевна
Мать ребёнка: Панькова Ольга Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно