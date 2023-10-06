Панькова (Рагинцова) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1857
Муж: не указан
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.04.1865
Дочь: Клюева Ирина Зиновьевна
Отец ребёнка: Панько Зеновий Саввович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.02.1868
Отец ребёнка: Панько Зеновий Саввович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.09.1870
Отец ребёнка: Панько Зеновий Саввович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.08.1873
Дочь: Ольховик Наталия Зиновьевна
Отец ребёнка: Панько Зеновий Саввович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.04.1876
Дочь: Александра Зиновьевна
Отец ребёнка: Панько Зеновий Саввович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.01.1889
Сын: Панько Василий Зеновьевич
Отец ребёнка: Панько Зеновий Саввович
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно