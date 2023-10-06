Панькова (Рагинцова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панькова (Рагинцова) Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1857

Муж: не указан

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.04.1865

Дочь: Клюева Ирина Зиновьевна

Отец ребёнка: Панько Зеновий Саввович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.02.1868

Сын: Панько Власий Зеновьевич

Отец ребёнка: Панько Зеновий Саввович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.09.1870

Сын: Панько Михаил Зеновьевич

Отец ребёнка: Панько Зеновий Саввович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.08.1873

Дочь: Ольховик Наталия Зиновьевна

Отец ребёнка: Панько Зеновий Саввович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.04.1876

Дочь: Александра Зиновьевна

Отец ребёнка: Панько Зеновий Саввович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.01.1889

Сын: Панько Василий Зеновьевич

Отец ребёнка: Панько Зеновий Саввович

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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