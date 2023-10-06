Клюева (Панькова) Ирина Зиновьевна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения14.04.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1865
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.05.1887
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.11.1889
Отец ребёнка: Клюев Семен Васильевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.08.1890
Дочь: Скипская Наталия Семеновна
Отец ребёнка: Клюев Семен Васильевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.03.1895
Отец ребёнка: Клюев Семен Васильевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.08.1897
Отец ребёнка: Клюев Семен Васильевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.01.1900
Отец ребёнка: Клюев Семен Васильевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Елена Семеновна
Отец ребёнка: Клюев Семен Васильевич
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно