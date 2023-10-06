Клюева (Панькова) Ирина Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюева (Панькова) Ирина Зиновьевна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

14.04.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1865

Отец: Панько Зеновий Саввович

Мать: Панькова Екатерина Васильевна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.05.1887

Муж: не указан

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.05.1887

Муж: Клюев Семен Васильевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.11.1889

Сын: Клюев Филипп Семенович

Отец ребёнка: Клюев Семен Васильевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.08.1890

Дочь: Скипская Наталия Семеновна

Отец ребёнка: Клюев Семен Васильевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.03.1895

Сын: Клюев Василий Семенович

Отец ребёнка: Клюев Семен Васильевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.08.1897

Сын: Клюев Павел Семенович

Отец ребёнка: Клюев Семен Васильевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.01.1900

Сын: Клюев Павел Семенович

Отец ребёнка: Клюев Семен Васильевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Елена Семеновна

Отец ребёнка: Клюев Семен Васильевич

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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