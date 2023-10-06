(Клюева) Елена Семеновна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения1907
Дата смерти23.09.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Клюев Семен Васильевич
Мать: Клюева Ирина Зиновьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
23.09.1910
Харьковская губерния, Российская империя
Причина смерти: от скарлатины