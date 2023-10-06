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(Клюева) Елена Семеновна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

1907

Дата смерти

23.09.1910

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Клюев Семен Васильевич

Мать: Клюева Ирина Зиновьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
23.09.1910
Харьковская губерния, Российская империя
Причина смерти: от скарлатины
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