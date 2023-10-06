Клюев Семен Васильевич
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения01.09.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1868
Отец: Клюев Василий Саввович
Мать: Клюева Пелагея Саввична
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.05.1887
Жена: Клюева Ирина Зиновьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.11.1889
Мать ребёнка: Клюева Ирина Зиновьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.08.1890
Дочь: Скипская Наталия Семеновна
Мать ребёнка: Клюева Ирина Зиновьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.03.1895
Мать ребёнка: Клюева Ирина Зиновьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.08.1897
Мать ребёнка: Клюева Ирина Зиновьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.01.1900
Мать ребёнка: Клюева Ирина Зиновьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Елена Семеновна
Мать ребёнка: Клюева Ирина Зиновьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно