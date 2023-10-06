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Клюев Семен Васильевич

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

01.09.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1868

Отец: Клюев Василий Саввович

Мать: Клюева Пелагея Саввична

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.05.1887

Жена: Клюева Ирина Зиновьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.11.1889

Сын: Клюев Филипп Семенович

Мать ребёнка: Клюева Ирина Зиновьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.08.1890

Дочь: Скипская Наталия Семеновна

Мать ребёнка: Клюева Ирина Зиновьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.03.1895

Сын: Клюев Василий Семенович

Мать ребёнка: Клюева Ирина Зиновьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.08.1897

Сын: Клюев Павел Семенович

Мать ребёнка: Клюева Ирина Зиновьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.01.1900

Сын: Клюев Павел Семенович

Мать ребёнка: Клюева Ирина Зиновьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Елена Семеновна

Мать ребёнка: Клюева Ирина Зиновьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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