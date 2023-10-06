Клюев Павел Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюев Павел Семенович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

28.08.1897

Дата смерти

13.12.1898

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1897

Отец: Клюев Семен Васильевич

Мать: Клюева Ирина Зиновьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
13.12.1898
Харьковская губерния, Российская империя
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