Клюев Павел Семенович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения28.08.1897
Дата смерти13.12.1898
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1897
Отец: Клюев Семен Васильевич
Мать: Клюева Ирина Зиновьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
13.12.1898
Харьковская губерния, Российская империя