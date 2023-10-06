Клюева (Ольховик) Пелагея Саввична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти01.05.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.09.1868
Отец ребёнка: Клюев Василий Саввович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.12.1873
Дочь: Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Клюев Василий Саввович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.02.1877
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Клюев Василий Саввович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.01.1879
Отец ребёнка: Клюев Василий Саввович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.04.1882
Отец ребёнка: Клюев Василий Саввович
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
01.05.1882
Харьковская губерния, Российская империя