Клюева (Ольховик) Пелагея Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюева (Ольховик) Пелагея Саввична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

01.05.1882

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.05.1865

Муж: не указан

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.09.1868

Сын: Клюев Семен Васильевич

Отец ребёнка: Клюев Василий Саввович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.12.1873

Дочь: Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Клюев Василий Саввович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.02.1877

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Клюев Василий Саввович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.01.1879

Сын: Клюев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Клюев Василий Саввович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.04.1882

Сын: Клюев Марк Васильевич

Отец ребёнка: Клюев Василий Саввович

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
01.05.1882
Харьковская губерния, Российская империя
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