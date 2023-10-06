(Клюева) Варвара Васильевна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения01.12.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1873
Отец: Клюев Василий Саввович
Мать: Клюева Пелагея Саввична
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
02.02.1892
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.09.1893
Дочь: Евфросиния Сидоровна
Отец ребёнка: Оснач Исидор Федотович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.07.1895
Дочь: Мария Сидоровна
Отец ребёнка: Оснач Исидор Федотович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.12.1897
Отец ребёнка: Оснач Исидор Федотович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.09.1900
Сын: Оснач Петр Сидорович
Отец ребёнка: Оснач Исидор Федотович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.02.1903
Дочь: Евфросиния Сидоровна
Отец ребёнка: Оснач Исидор Федотович
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно