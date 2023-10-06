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(Клюева) Варвара Васильевна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

01.12.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1873

Отец: Клюев Василий Саввович

Мать: Клюева Пелагея Саввична

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
02.02.1892

Муж: Оснач Исидор Федотович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.09.1893

Дочь: Евфросиния Сидоровна

Отец ребёнка: Оснач Исидор Федотович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.07.1895

Дочь: Мария Сидоровна

Отец ребёнка: Оснач Исидор Федотович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.12.1897

Сын: Оснач Николай Сидорович

Отец ребёнка: Оснач Исидор Федотович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.09.1900

Сын: Оснач Петр Сидорович

Отец ребёнка: Оснач Исидор Федотович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.02.1903

Дочь: Евфросиния Сидоровна

Отец ребёнка: Оснач Исидор Федотович

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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