(Оснач) Евфросиния Сидоровна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения09.02.1903
Дата смерти21.05.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1903
Отец: Оснач Исидор Федотович
Мать: Варвара Васильевна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
21.05.1903
Харьковская губерния, Российская империя