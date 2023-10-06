(Оснач) Евфросиния Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Оснач) Евфросиния Сидоровна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

09.02.1903

Дата смерти

21.05.1903

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1903

Отец: Оснач Исидор Федотович

Мать: Варвара Васильевна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
21.05.1903
Харьковская губерния, Российская империя
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