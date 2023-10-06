Оснач Исидор Федотович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения03.02.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
03.02.1868
Отец: Оснач Федот Илларионович
Мать: Оснач Екатерина Гурьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
02.02.1892
Жена: Варвара Васильевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.09.1893
Дочь: Евфросиния Сидоровна
Мать ребёнка: Варвара Васильевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.07.1895
Дочь: Мария Сидоровна
Мать ребёнка: Варвара Васильевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.12.1897
Мать ребёнка: Варвара Васильевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.09.1900
Сын: Оснач Петр Сидорович
Мать ребёнка: Варвара Васильевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.02.1903
Дочь: Евфросиния Сидоровна
Мать ребёнка: Варвара Васильевна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно