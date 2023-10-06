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Оснач Исидор Федотович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

03.02.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1868

Отец: Оснач Федот Илларионович

Мать: Оснач Екатерина Гурьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
02.02.1892

Жена: Варвара Васильевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.09.1893

Дочь: Евфросиния Сидоровна

Мать ребёнка: Варвара Васильевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.07.1895

Дочь: Мария Сидоровна

Мать ребёнка: Варвара Васильевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.12.1897

Сын: Оснач Николай Сидорович

Мать ребёнка: Варвара Васильевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.09.1900

Сын: Оснач Петр Сидорович

Мать ребёнка: Варвара Васильевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.02.1903

Дочь: Евфросиния Сидоровна

Мать ребёнка: Варвара Васильевна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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