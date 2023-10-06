Оснач Екатерина Гурьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.03.1866
Дочь: Коротченко Ульяна Федотовна
Отец ребёнка: Оснач Федот Илларионович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.02.1868
Отец ребёнка: Оснач Федот Илларионович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.04.1870
Отец ребёнка: Оснач Федот Илларионович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.07.1872
Дочь: Бонько Мария Федотовна
Отец ребёнка: Оснач Федот Илларионович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.08.1874
Отец ребёнка: Оснач Федот Илларионович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.07.1876
Дочь: Ольга Федотовна
Отец ребёнка: Оснач Федот Илларионович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.07.1876
Отец ребёнка: Оснач Федот Илларионович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.01.1884
Дочь: Домникия Федотовна
Отец ребёнка: Оснач Федот Илларионович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.10.1885
Дочь: Неонила Федотовна
Отец ребёнка: Оснач Федот Илларионович
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно