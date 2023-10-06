Оснач Ефимий Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оснач Ефимий Федотович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

01.04.1870

Дата смерти

09.08.1870

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1870

Отец: Оснач Федот Илларионович

Мать: Оснач Екатерина Гурьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
09.08.1870
Харьковская губерния, Российская империя
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