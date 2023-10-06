Оснач Федот Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оснач Федот Илларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1866

Дочь: Коротченко Ульяна Федотовна

Мать ребёнка: Оснач Екатерина Гурьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.02.1868

Сын: Оснач Исидор Федотович

Мать ребёнка: Оснач Екатерина Гурьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.04.1870

Сын: Оснач Ефимий Федотович

Мать ребёнка: Оснач Екатерина Гурьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.07.1872

Дочь: Бонько Мария Федотовна

Мать ребёнка: Оснач Екатерина Гурьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.08.1874

Сын: Оснач Федор Федотович

Мать ребёнка: Оснач Екатерина Гурьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.07.1876

Дочь: Ольга Федотовна

Мать ребёнка: Оснач Екатерина Гурьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.07.1876

Сын: Оснач Михаил Федотович

Мать ребёнка: Оснач Екатерина Гурьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.01.1884

Дочь: Домникия Федотовна

Мать ребёнка: Оснач Екатерина Гурьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.10.1885

Дочь: Неонила Федотовна

Мать ребёнка: Оснач Екатерина Гурьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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