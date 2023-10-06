(Оснач) Домникия Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Оснач) Домникия Федотовна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

07.01.1884

Дата смерти

30.05.1884

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1884

Отец: Оснач Федот Илларионович

Мать: Оснач Екатерина Гурьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
30.05.1884
Харьковская губерния, Российская империя
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