(Оснач) Ольга Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Оснач) Ольга Федотовна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

11.07.1876

Дата смерти

23.08.1876

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1876

Отец: Оснач Федот Илларионович

Мать: Оснач Екатерина Гурьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
23.08.1876
Харьковская губерния, Российская империя
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