(Оснач) Ольга Федотовна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения11.07.1876
Дата смерти23.08.1876
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1876
Отец: Оснач Федот Илларионович
Мать: Оснач Екатерина Гурьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
23.08.1876
Харьковская губерния, Российская империя