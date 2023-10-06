(Оснач) Неонила Федотовна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения17.10.1885
Дата смерти05.09.1894
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1885
Отец: Оснач Федот Илларионович
Мать: Оснач Екатерина Гурьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
05.09.1894
Харьковская губерния, Российская империя
Причина смерти: от скарлатины