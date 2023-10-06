(Оснач) Неонила Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Оснач) Неонила Федотовна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

17.10.1885

Дата смерти

05.09.1894

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1885

Отец: Оснач Федот Илларионович

Мать: Оснач Екатерина Гурьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
05.09.1894
Харьковская губерния, Российская империя
Причина смерти: от скарлатины
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