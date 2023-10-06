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Оснач Федор Федотович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

11.08.1874

Дата смерти

11.01.1875

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1874

Отец: Оснач Федот Илларионович

Мать: Оснач Екатерина Гурьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
11.01.1875
Харьковская губерния, Российская империя
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