(Оснач) Евфросиния Сидоровна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения24.09.1893
Дата смерти14.09.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1893
Отец: Оснач Исидор Федотович
Мать: Варвара Васильевна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
14.09.1894
Харьковская губерния, Российская империя