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Клюев Василий Саввович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

01.01.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1842

Отец: Клюев Савва Тарасович

Мать: Клюева Параскева Трофимовна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
02.05.1865

Жена: не указана

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.09.1868

Сын: Клюев Семен Васильевич

Мать ребёнка: Клюева Пелагея Саввична

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.12.1873

Дочь: Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Клюева Пелагея Саввична

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.02.1877

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Клюева Пелагея Саввична

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.01.1879

Сын: Клюев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Клюева Пелагея Саввична

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.04.1882

Сын: Клюев Марк Васильевич

Мать ребёнка: Клюева Пелагея Саввична

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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