Клюев Василий Саввович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения01.01.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1842
Отец: Клюев Савва Тарасович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.09.1868
Мать ребёнка: Клюева Пелагея Саввична
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.12.1873
Дочь: Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Клюева Пелагея Саввична
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.02.1877
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Клюева Пелагея Саввична
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.01.1879
Мать ребёнка: Клюева Пелагея Саввична
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.04.1882
Мать ребёнка: Клюева Пелагея Саввична
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно